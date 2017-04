Düsseldorf. Am Mittwochvormittag ist ein Motorradfahrer im Gleisbereich der Berliner Allee gestürzt. Der 34-jährige Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Aus ungeklärter Ursache hatte er laut Polizeiangaben in einer Rechtskurve in Richtung Innenstadt die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er fuhr zunächst über den Grünstreifen links neben der Fahrbahn und kam dann in der Folge im Gleisbereich zu Fall.

Für die Dauer der Unfallaufnahme konnte die Rheinbahn in Fahrtrichtung Innenstadt nicht fahren.