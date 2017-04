Düsseldorf/Ratingen. Seinen schweren Verletzungen erlag am Soonntagnachmittag ein Motorradfahrer in einer Klinik nach einem Verkehrsunfall auf der A 44 bei Ratingen. Am Vormittag war es zwischen dem Fahrzeug des Mannes und einem Pkw zu einem Zusammenstoß gekommen, in dessen Folge der Motorradfahrer gestürzt war und sich schwerste Verletzungen zugezogen hatte.



Nach den bisherigen Ermittlungen war um 11 Uhr ein 22-jähriger Niederländer mit seinem Opel, von der A 44 aus Richtung Aachen kommend, im Autobahnkreuz Düsseldorf-Nord unterwegs, um auf die A 52 in Fahrtrichtung Essen zu fahren. Hier wollte er vom rechten Fahrstreifen der Tangente auf den linken Fahrstreifen wechseln. Er übersah dabei offensichtlich einen Motorradfahrer, der sich zusammen mit weiteren Zweiradfahrern auf der linken Spur befand. Die Harley Davidson des 54-jährigen Dortmunders wurde von dem Pkw touchiert und geriet ins Schleudern. Daraufhin prallte das Motorrad gegen die linke Betonschutzmauer. Der Fahrer zog sich schwerste Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Hier starb der 54-Jährige am Nachmittag an den Folgen des Unfallgeschehens. Für die Unfallaufnahme blieb die Richtungsfahrbahn bis 12.35 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein Stau von bis zu drei Kilometern. Die Ermittlungen dauern an.