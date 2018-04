Düsseldorf. Bei einem Wendemannöver eines Wohnmobils wurde in Holthausen ein Motorradfahrer (46) schwer verletzt. Fast ungebremst krachte er in den Wohnwagen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Wuppertaler (87) am Montagnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem Wohnmobil auf der Professor-Oehler-Straße in Richtung Bonner Straße. In Höhe einer Grundstückseinfahrt soll der 87-Jährige plötzlich mitten auf der Fahrbahn gewendet haben, sodass ein heranfahrender Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der 46-jährige Düsseldorfer krachte nahezu ungebremst in die Seite des Caravans. Mit schweren Verletzungen wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. red