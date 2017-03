Düsseldorf-Unterrath. Am Dienstagmorgen um 10.36 Uhr kollidierte ein 50-jähiger Motorradfahrer aus Düsseldorf auf seiner Kawasaki mit einem Pkw und verletzte sich schwer, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.



Nach vorläufigen Ermittlungen der Düsseldorfer Polizei fuhr der Motorradfahrer auf der Parsevalstraße in Unterrath in Richtung Hamborner Straße, als ein vor ihm fahrender 48-Jähriger mit seinen Volkswagen Caddy bremsen musste. Der Motorradfahrer fuhr auf den Caddy auf, stürzte und verletzte sich so schwer, dass er nach notärztlicher Versorgung in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Passanten hatten unmittelbar nach dem Unfall Erste Hilfe geleistet.