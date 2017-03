Nach kurzer Flucht und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, wurden die fünf jungen Männer gefasst.

Düsseldorf-Derendorf. In der Nacht zu Mittwoch gelang es der Polizei fünf Tatverdächtige nach einem Motorraddiebstahl festzunehmen. Die Männer flüchteten vor einer Kontrolle, konnten jedoch im Rahmen weitreichender Fahndungsmaßnahmen aufgegriffen werden. Sie werden durch die Spezialisten des Kfz-Kommissariats vernommen.



Zivilbeamten des Einsatztrupps der Inspektion Nord fiel gegen 0.30 Uhr ein Kradfahrer auf der Straße "An der Piwipp" auf, gefolgt von einem Kastenwagen mit niederländischen Kennzeichen. Da sie den Eindruck hatten, dass die beiden Fahrzeuge miteinander in Zusammenhang stehen könnten, entschlossen sich die Fahnder zu einer kurzfristigen Observation. Bereits wenige Straßen weiter nahmen die Verdächtigen Geschwindigkeit auf. Mit Unterstützung eines Streifenwagens wurden die Fahrzeuge dann auf der Heinrich-Ehrhardt-Straße für eine Überprüfung angehalten. Der Kradfahrer setzte sich plötzlich wieder in Bewegung und wollte fliehen. Bei diesem Versuch kollidierte er jedoch mit dem vor ihm stehenden Streifenwagen und stürzte zu Boden. Er konnte kurz darauf festgenommen werden. Zeitgleich entfernte sich auch der Transporter, bis er von einem Polizeifahrzeug an der Weiterfahrt gehindert wurde. Insgesamt vier Männer flüchteten dann zu Fuß aus dem Kastenwagen. Zwei von ihnen konnten nach wenigen Metern gestellt werden, die anderen beiden entwischten zunächst. Sie wurden schließlich bei umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch Diensthunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, gefasst. Die Männer hatten sich in großen Müllcontainern versteckt gehalten.



Ermittlungen bei dem Halter des Motorrads ergaben, dass dieses tatsächlich kurz zuvor an einem Parkplatz im Bereich "An der Piwipp" gestohlen worden war. In dem Kastenwagen fanden die Beamten spezielles Werkzeug zum Diebstahl von Krafträdern. Bei den Festgenommenen handelt es sich um fünf Niederländer im Alter von 17 bis 21 Jahren. Es besteht der Verdacht, dass sie als Bande ins Bundesgebiet eingereist sind, um hier gezielt Diebstähle zu begehen. Sie werden derzeit durch die Spezialisten des Kommissariats 33 vernommen. Die Ermittlungen dauern an.