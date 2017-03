Düsseldorf. An der belgisch-deutschen Grenze in Aachen sorgte am Donnerstag der Auftritt eines muslimischen Gelehrten in Düsseldorf für Wirbel. Die Bundespolizei kontrollierte vermeintliche Salafisten sehr streng, die angaben, auf dem Weg nach Düsseldorf zu sein. Tatsächlich wurde hier am Donnerstag eine große Veranstaltung (bis Samstag) in der Moschee an der Ronsdorfer Straße mit Shayk Sulaymann ar-Ruhayli eröffnet, Titel: „Die Glaubenslehre der Muslime ist Rechtleitung und Sicherheit.“ Die Düsseldorfer Polizei beobachtet das Ganze, ist aber nicht mit größeren Kräften vor Ort, sagte Sprecherin Susanna Heusgen auf Anfrage der WZ.