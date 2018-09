Konzert Am Freitag erwartet die Gäste in der Reihe „Weltklassik am Klavier“ wieder ein musikalisches Highlight. Timur Gasratov debütierte bereits mit zehn Jahren als Komponist und mit vierzehn Jahren als Pianist. Sein Spiel überzeugt in hohem Maße durch die Reife seiner Interpretationen, seine Innigkeit und seine grandiose Virtuosität – wofür der Künstler bereits vielfach ausgezeichnet wurde. Mit seinem Programm „Beethoven - im Rausch der Sinne“ möchte er der kleinen Form ein Denkmal setzen. Auch wenn der Begriff „Bagatelle“ oft mit einer belanglosen Nebensächlichkeit gleichgesetzt wird, sind die Bagatellen von Beethoven keineswegs „Kleinigkeiten“.

In der Musik sind Bagatellen zumeist Einzelstücke, die nicht an einen Zyklus gebunden und nicht zu ernsten Charakters sind. Doch die berühmtesten Bagatellen stammen von dem Titanen der klassischen Musik, Ludwig van Beethoven, komponiert und berauschend schön und bezaubernd. (Foto: Timur Gasratov) „Weltklassik am Klavier“, Rehbock-Pianos, Berliner Allee 34-36. Freitag, 7. September, um 19.30 Uhr. Eintritt 20 Euro. Kartenreservierung unter Telefon 9365090 möglich.