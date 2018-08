Was für die Deutschen „Die Nibelungen“ sind oder für die Italiener „Die Göttliche Komödie“, ist für die Georgier „Der Held im Pardelfell“. Im Rahmen der Reihe des Heinrich-Heine-Literaturhauses Kunst trifft Literatur widmet sich der Autor Tilman Spreckelsen gemeinsam mit der Künstlerin und Illustratorin Kat Menschik dem georgischen Nationalepos. Märchenhaft und faszinierend fremdländisch klingen sie, die Namen der Helden in diesem Buch: Tinatin und Awtandil, Nestan-Daredschan und Tariel. Zwei Liebespaare, deren Schicksale sich auf unvorhergesehene Weise kreuzen und bedingen. Über Jahrhunderte mündlich überliefert, prägend für das Selbstverständnis eines ganzen Landes und dabei eine zauberhafte Liebes- und Heldengeschichte. Spreckelsen hat diese Liebesgeschichte in moderner Prosa neu erzählt. Menschik verbindet in ihren Illustrationen abendländische und orientalische Einflüsse und erweckt in ihren Bildern die alten Recken zu neuem Leben. Georgien ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Die Ausstellung ist bis Ende Oktober zu sehen. (Foto: Patrick Pleul) Heine-Haus Literaturhaus Düsseldorf, Bolkerstr. 53. Morgen um 19.30 Uhr. Eintritt 8 Euro.