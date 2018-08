Straßenfest Morgen wird in Oberkassel ab 12 Uhr das Luegalleefest gefeiert. Die Interessen- und Werbegemeinschaft „Wir in Oberkassel“ hat hierfür ein großes Programm vorbereitet.

Entlang der Einkaufsstraße feiern auch gleich zwei Geschäfte in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Das sind die Buchhandlung Gossens und die Bäckerei Puppe (Foto: Melanie Zanin). Gossens wird zum Jubiläum am Belsenplatz mit Musik und Aktionen vor dem Geschäft feiern. Puppe bittet zur entspannten Kaffeehausmusik an der Ecke Achillesstraße. Die Geschäfte im gesamten Stadtteil werden morgen von 13 bis 18 Uhr öffnen.

Das Luegalleefest bietet an vielen Stellen Aktionen und Stände an. Hüpfburgen für Kinder werden auf beiden Seiten des Barbarossaplatzes aufgestellt. Auf der Brunnenseite beginnt ab 12 Uhr das Bühnenprogramm. Hier können die kleineren Besucher auch Papierboote basteln und bei einer Regatta am Brunnen mitmachen. Auf der anderen Seite des Platzes verspricht Saitta italienische Momente und Live-Musik. Auf der gesperrten Dominikanerstraße startet eine Rallye mit Bobbycars. Luegalleefest, Oberkassel, morgen ab 12 Uhr.