Ausstellung Die Düsseldorfer Theatertruppe half past selber schuld wird 20 Jahre alt. Anlass genug, dass das Theatermuseum Düsseldorf dem deutsch-israelischen Künstlerduo eine Ausstellung widmet. Die Ausstellungsräume haben sich in eine moderne Form der barocken Wunderkammer verwandelt, die wie grell-bunte Knallbonbons die Besucherinnen und Besucher mit vielen Effekten überraschen werden. Die Erfinder des Bühnencomics zeigen Traumautos und Alptraumszenarios, eine sensible Tötungsmaschine, Köpfe von Menschen und Menschenähnlichen und noch mehr Bizarres aus ereignisreichen Jahren gemeinsamen Schaffens. Einen Pelztierkocher jedoch sucht man vergeblich. Den Besuchern und Fans der Truppe wird ein Blick weit hinter die Kulissen gewährt und die am meisten gestellte Frage beantwortet: „Wie machen die das eigentlich?“ Begleitet wird die Ausstellung von einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm, mit interaktiven Führungen, Workshops, Aufführungen und einem Puppenfilm-Festival. (Archivfoto: Nadya Lev).

Theatermuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf, Jägerhofstraße 1, mehr Informationen unter www.duesseldorf.de/theatermuseum.