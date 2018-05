Führung Glamourstadtbummel durch die Landesbaugrube mit Freifrau von Kö. Als Düsseldorfer Millionärsgattin par excellence hat Madame es sich zur Aufgabe gemacht der Landeshauptstadt in dieser von Dauerbaustellen geprägten Zeit etwas Glamour zu verleihen und gewährt auf ihrem Stadtbummel Einblick in glanzvollere Zeiten. Sie ruft dabei Damen wie Louise Dumont, Anna Maria Luisa de’ Medici, Johanna Ey und Lore Lorentz in Erinnerung, welche Düsseldorf durch die Jahrhunderte geprägt haben. Das Ganze beginnt freifräulich glamourös mit Champagner-Empfang in Madames Petit Trianon im Hofgarten, dem Theatermuseum, und dann geht es in güldenen Laufschuhen vorbei an Kö-Bogen-Bauten, Königsallee und durch die Altstadt … getreu nach Madames Motto: „Jede Stadtführung durch die Landesbaugrube ist eine Baustellenführung!“ (Archivfoto: Melanie Zanin) Treffpunkt: Theatermuseum, Samstag, 19. Mai, um 14 Uhr, Karten: Euro 25,00 (inkl. Empfang mit einem Glas Kö-Champagner) Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Reservierung erforderlich unter freifrauvonkoe@gmail.com oder Tel. 0211/8996130, Glamourstadtbummel