Düsseldorf. Eine im vergangenen Mai in einem Düsseldorfer Keller entdeckte zerstückelte Frau ist der Polizei zufolge von ihrem eigenen Sohn umgebracht worden. Der 46-jährige Serbe sei auf der Flucht und werde mit Haftbefehl wegen Mordverdachts gesucht, bestätigte die Düsseldorfer Polizei am Freitag. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Der Torso der 62-Jährigen war von Hausnachbarn in einem Kellerverschlag in dem Haus in Düsseldorf entdeckt worden, in dem sie gewohnt hatte. Kopf und weitere Körperteile waren Gerichtsmedizinern zufolge nach dem Tod der Frau abgetrennt worden - möglicherweise um die Leiche zu beseitigen. dpa