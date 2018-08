In einer Pressekonferenz hat die Polizei Düsseldorf Details zu der Tat bekannt gegeben. Der Gesuchte und das Opfer kannten sich.

Düsseldorf. Noch keine Spur hat die Mordkommission von dem Mann, der am Montagmorgen an der Bachstraße eine 36-jährige Frau erstochen hat. Obwohl der 44 Jahre alte Ali Akbar Shahghaleh sehr schnell als Verdächtiger identifiziert werden konnte, fehlt von dem Iraner bisher jede Spur. Darum hat sich die Kripo entschlossen, mit einem Foto des Täters in die Öffentlichkeitsfahndung zu gehen. Shahghaleh hat die Tatwaffe vermutlich noch bei sich und ist offenbar psychisch krank.

Guido Adler, der Leiter der „MK Bach“, berichtete, was sich nach den bisherigen Ermittlungen an der Bachstraße abgespielt hatte. Ein Zeuge, der gegen 7.40 Uhr dort unterwegs war, hatte zunächst die Frau beobachtet, die er vom Sehen her kannte und ihm entgegen kam. Kurz danach kam der 44-Jährige, der seit mehreren Jahren in einem Kiosk an der Bilker Allee arbeitete: „Erst kurz danach wurde dem Zeugen klar, dass er die Frau offenbar verfolgte.“

Hier kam es zu den tödlichen Stichen: Anwohner der Bachstraße hatten die Hilfeschreie der 36-Jährigen gehört.

Als der Mann sich umdrehte, sah er, wie es in einiger Entfernung zu der Bluttat kam. Immer wieder soll Shahghaleh auf die wehrlose Frau eingestochen haben, auch als sie schon am Boden lag. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass die 36-Jährige zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen davongetragen hatte, an denen sie auch später im Krankenhaus verstarb. Anwohner hatten noch die verzweifelten Hilfeschreie des Opfers gehört.

Als der Zeuge zum Tatort ging, entfernte sich der Mörder. Zusammen mit einem Radfahrer, der ebenfalls zufällig vorbei kam, nahm er die Verfolgung auf. Adler: „An den Bilker Arcaden entdeckten sie den Täter in einem Gebüsch.“ Shahghaleh soll die beiden Männer dann mit dem Messer bedroht haben, um seine Verfolger abzuschütteln. Zuletzt wurde er an der Corneliusstraße gesehen.

Es war schnell klar, dass sich Täter und Opfer kannten. Trotzdem sind die Ermittlungen in diesem Punkt noch nicht abgeschlossen. Die Kripo geht davon aus, dass die beiden ein „freundschaftliches Verhältnis“ hatten. Die 36-Jährige war wohl Kundin in dem Kiosk an der Bilker Allee. Der Iraner soll ihr sogar einen Ventilator besorgt haben, als es so heiß war, weil die Frau zwei Katzen hatte. Hinweise, dass der 44-Jährige ein Stalker war und das Opfer in den vergangenen Wochen verfolgte, gibt es bisher nicht.