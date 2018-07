Die 72-jährige Bewohnerin stellt im Gerricusstift aus.

Malen ist Monika Protzes Leidenschaft. „Beim Malen kann ich gut Spannungen loswerden“, sagt die 72-Jährige, die im Pflege- und Altenheim Gerricusstift in Gerresheim wohnt. Noch während sie spricht, koloriert sie den Hintergrund eines Porträts mit einem gelben Buntstift. Es zeigt die Ehefrau eines Mitbewohners. Auch der Blick in Monika Protzes Zimmer lässt schnell erkennen, dass sie sich gerne künstlerisch betätigt: Nicht nur an den Wänden hängen ihre selbstgemalten Bilder, auch auf dem Balkon lagern zahlreiche Leinwände. Zudem ist die große Schublade einer Schrankwand bis oben hin gefüllt mit Sammelmappen voller Zeichnungen. Werke aus vielen Lebensjahrzehnten.

Schon als Kind hat Monika Protze gerne Gesichter gezeichnet. Vielleicht ein Grund, warum sie heute so treffende Porträts anfertigen kann – und das auch in einer ungeheuren Geschwindigkeit. Fünf Minuten reichen ihr meist dafür. Ihre Werke reichen von kleinen Zeichnungen bis hin zu großen Leinwänden, auf denen zum Beispiel eine abstrakte Szene an einem italienischen Strand oder ein Blumenstillleben zu sehen sind. „Ich male auch gerne märchenhafte Bilder“, erklärt die Künstlerin und weist auf eine mit kräftigen Farben bemalte Leinwand hin: „Es zeigt eine Unterwasserwelt mit Vogel, Drache und Koralle.“

In Ulrike Wilhelmy fand die durch Alter und verschiedene Krankheiten beeinträchtigte Hobby-Künstlerin eine ideale Unterstützerin für das Ausstellungs-Projekt. Die Innenarchitektin bildet sich derzeit zur „Künstlerischen Begleiterin“ fort und machte ein Praktikum in dem Gerresheimer Pflege- und Altenheim. „Dabei haben wir uns regelrecht gefunden“, sagt Ulrike Wilhelmy.

Die Ausstellung ist ab Samstag für Besucher täglich von 8 bis 20 Uhr zu sehen.