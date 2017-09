Vier Düsseldorfer heute in Castrop im Ring.

Leo Zulic vom UFD Gym aus Oberbilk steht vor seinem bisher größten Abend als MMA-Kämpfer. MMA steht für Mixed Martial Arts und bezeichnet einen immer populärer werdenden Kampfsport, der aus verschiedenen Kampf-Techniken besteht. Heute Abend steigt in Castrop Rauxel die zwölfte Auflage von German MMA Championship (GMC), der führenden MMA-Eventreihe in Deutschland. Und der Düsseldorfer Zulic bestreitet gegen Mert Özyildirim den Hauptkampf.

Zulic ist die aktuelle Nummer neun im deutschen Leichtgewicht und ein ehemaliger Kickboxer. 2013 wagte er den Wechsel zum MMA-Sport und gewann bisher die meisten seiner Kämpfe vorzeitig. Seinen größten Sieg holte sich der 31-Jährige im Vorjahr, als er Senkrechtstarter Anatolij Baal nach Punkten bezwang und ihm damit seine bislang einzige Niederlage zufügte. Der gelernte Industrie-Mechaniker Zulic ist in Aachen aufgewachsen, wo er auch mit seiner Frau Anja Fucz – der mehrfachen Kickbox-Weltmeisterin und MMA-Kämpferin – lebt. Er trainiert und startet aber in und für Düsseldorf.

Bei „GMC 12“ treten die besten Kämpfer aus NRW gegen Herausforderer aus ganz Deutschland an. In Felix Schiffahrt ist noch ein zweiter Düsseldorfer dabei, er freut sich auf seinen ersten Profi-Kampf, Rasul Malsagov und Eluther Igel kommen ebenfalls aus der Landeshauptstadt und steigen heute Abend in den Ring.