Düsseldorf/Duisburg. Am Donnerstagmorgen wurde ein 49-jähriger Mann aus Duisburg am Flughafen in Düsseldorf festgenommen.

Nach Angaben der Bundespolizei wollte der 49-Jährige aus der Türkei kommend über den Flughafen Düsseldorf in das Bundesgebiet einreisen. Da der Mann mit einem Haftbefehl gesucht wurde, nahmen die Bundespolizisten ihn gleich nach der Einreisekontrolle fest. Im Dezember 2014 wurde der Mann bereits wegen gewerbsmäßiger Hehlerei in fünf Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, die er jedoch nicht antrat.

Der Mann wurde in die JVA eingeliefert. red