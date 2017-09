Brandon Schäfer-Gehrau hat ein neues Pferd.

Brandon Schäfer-Gehrau vom Junior Elite Team Düsseldorf und sein neues Pferd Fräulein Frieda (7) haben beim bei ihrem ersten internationalen Ein-Sterne-Turnier in Mechtersen einen starken zweiten Platz erreicht.

Mit einer hervorragenden Dressur von 37,5 übernahmen sie die Führung in dem hochkarätigen Starterfeld mit Reitern wie Olympia- und EM-Teilnehmer Peter Thomsen und lagen auf Platz eins. „So eine gute Dressur bin ich bisher nur zweimal im Leben geritten: in Mechtersen und bei der EM 2015“, sagte der 17-Jährige. „Im Gelände war Frieda einfach der Wahnsinn und hat mir ein tolles Gefühl gegeben. Sie ist ein kleines Pferd mit einem riesigen Kämpferherz. Ich bin sehr stolz auf sie.“ Nach zwei Fehlern im Springparcours beendeten sie den Geländeritt mit null Fehlern und in der vorgeschriebenen Zeit.

Friedas Besitzerin Amke Gröttrup aus Ostfriesland freute sich: „Ein großer Erfolg – das erste internationale Turnier für Frieda und gleich auf Platz zwei.“ Brandon hatte die Fuchsstute erst vor vier Wochen von ihrer Ausbilderin übernommen.

Ebenfalls auf den zweiten Platz gelangte das Team beim ersten gemeinsamen nationalen Turnier bei der Hessischen Meisterschaft in Weilburg, wo sie zudem den Preis für den besten Stil bekamen. Sponsorin Susanne Wagner fand Frieda und überzeugte ihre Besitzerin, sie dem Düsseldorfer zur Verfügung zu stellen. Bundestrainerin Julia Krajewski stimmte zu und entwarf den Trainings- und Turnierplan. Gröttrup: „Brandon ist ein sehr talentierter Reiter, der sich hervorragend um seine Pferde kümmert. Jetzt bekommt Frieda eine Top Förderung in Düsseldorf und Warendorf.“