Fortunas Handballerinnen empfangen die TS St. Tönis.

Mit einem weiteren Erfolg wollen sich die Handballerinnen von Fortuna Düsseldorf in der Tabellenspitze der Nordrheinliga endgültig festsetzen. Morgen (12.45 Uhr, Sporthalle an der Graf-Recke-Straße) empfängt die Mannschaft von Ina Mollidor und Klaus Allnoch die Turnerschaft St. Tönis.

Das Team um die talentierte Lena Schleupen, die in der vergangenen Spielzeit mit der weiblichen A-Jugend der JSG TVK/ART Niederrheinmeister wurde, konnte am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg einfahren und die SG Überruhr, bei der Fortuna bislang die einzige Niederlage kassierte, mit einer 24:32-Pleite heim schicken. Fortuna muss weiterhin auf die Langzeitverletzten Annika Thanscheidt und Jenny Verhoeven verzichten. Mit einer starken Defensive will man das Spiel aufziehen und den vierten Saisonsieg einfahren.

Die Reserve der Rot-Weißen hat weiter personelle Probleme

Die 2. Mannschaft von Fortuna Düsseldorf erwartet ebenfalls morgen (14.15 Uhr, Sporthalle an der Graf-Recke-Straße) den verlustpunktfreien GSG Duisburg, der Zweiter hinter dem TV Aldekerk ist. Weiterhin hat Coach Eric Busch ein personelles Problem. Neben den Langzeitverletzten kann er am Sonntag auch nicht auf Johanna Beutler zurückgreifen, die zeitgleich mit der weiblichen A-Jugend der Rot-Weißen beim TV Haan spielt. Dennoch wird die Busch-Truppe versuchen, den dritten Erfolg in der neuen Saison unter Dach und Fach zu bringen, auch wenn man die ersten beiden Heimspiele gegen Aldekerk und Königshof verlor. MaHa