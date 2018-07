Über die neue Sauber-App können Bürger Schandflecke und Müllablagerungen melden. Die sollen binnen 24 Stunden beseitigt werden. Ein Test.

Düsseldorf. Ein überfüllter Mülleimer, Altpapier, das sich neben dem Container stapelt oder ein Haufen Sperrmüll, den jemand einfach am nächsten Grünstreifen abgeladen hat - all das soll nun Geschichte sein. Mit der neuen App „Düsseldorf bleibt sauber“ können Bürger seit Juni melden, wenn ihnen ein Schandfleck im Stadtgebiet auffällt. Die Stadt sorgt dann dafür, dass dieser beseitigt wird – im Idealfall in 24 Stunden. Wir haben die App für Sie getestet.

Die App kann seit dem 12. Juni kostenlos in den jeweiligen App-Stores für Apple- und Android-Geräte heruntergeladen werden. Die Verwendung ist einfach und selbsterklärend. Öffnet man die App, wird eine Eingabemaske angezeigt, in die man die Beschwerde füllen kann. Unter Kategorie kann man angeben, um welche Art von Schmutz es sich handelt. Zudem werden Angaben vom Absender abgefragt. Verpflichtend ist dabei nur Vor- und Nachname sowie eine E-Mail-Adresse, außerdem die Mitteilung über die Schmutzablagerung und der Standort. Bilder können freiwillig hinzugefügt werden.

Ich mache mich auf Müllsuche in meinem Viertel - und werde schnell fündig. Direkt vor meiner Tür liegt eine in viele Teile zerbrochene Glasflasche. Vielleicht nur eine Kleinigkeit – aber immer wieder beobachte ich Radfahrer, die einen Bogen darum machen. Wenn ein Auto entgegenkommt, ist das eher schwierig. Ich mache ein Foto und suche weiter. Ein paar Straßen weiter ist ein Mülleimer auf dem Gehweg dick überfüllt. Daneben stapeln sich schon weitere Tüten. Außerdem finde ich noch einen Papiercontainer ein Stück weiter, neben dem sich schon jede Menge Altpapier gesammelt hat.

Mit meinen drei Fotos in der Hinterhand öffne ich die App. Hier kann ich genau angeben, was mir aufgefallen ist. Also zum Beispiel: Öffentlicher Papierkorb > Gehweg > überfüllt. Darunter gebe ich meine Daten ein und entscheide mich beim Eingabefeld meiner E-Mail-Adresse für „Rückmeldung erwünscht“ schließlich will ich wissen, was mit meiner Meldung passiert. In die Mitteilung schreibe ich „Der Mülleimer ist randvoll, ein paar Tüten stehen schon daneben“. Im nächsten Feld lade ich das Foto, das ich gemacht habe hoch, darunter beim Standort gebe ich die Straßenecke ein, an der der Papierkorb steht. Es wäre auch möglich, einen GPS-Standort anzugeben - darauf verzichte ich aber. So gebe ich alle drei Orten, an denen ich etwas gefunden habe in die Maske ein. Meine Meldungen werden mir nach Abschicken in der App in meiner persönlichen Chronik angezeigt. Dann heißt es: Warten.