Am 12. März kommt das Musical in das Capitol Theater nach Düsseldorf.

Bis heute gehört Whitney Houston zu den erfolgreichsten Künstlerinnen. Die Musikszene hat mit ihr im Jahr 2012 einen ihrer größten Stars verloren. Ihre Musik ist unsterblich, längst gehören ihre Hits wie "I Will Always Love You", oder "One Moment In Time" zum zeitlosen Repertoire der Popgeschichte, fehlen in keinem Plattenschrank.