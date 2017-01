Düsseldorf Mit der WZ zur großen Karnevalsparty

Wir verlosen fünf mal zwei Karten für die Geburtstagsparty des Express.

Düsseldorf. 50 Jahre wird der Express in diesem Jahr in Düsseldorf. Das ist natürlich ein Grund, um mal richtig zu feiern. Und was liegt näher, dies am 8. Februar mit einer Mega-Karnevalsparty zu tun. Mit Kasalla, Guido Cantz, Bernd Stelter, Markus Krebs, Alt Schuss, De Fetzer und der Fortuna-Kultband Halbangst ist das Beste dabei, was der Rheinische Karneval zu bieten hat. Außerdem wird der Närrische Oscar verliehen. Nach der Sitzung wird bei der großen After-Show-Party weiter gefeiert. Wer bei unserer Verlosung kein Glück hat, Tickets gibt es in den bekannten AdTicket Verkaufsstellen. Sie kosten zwischen 29,50 und 39,50 Euro.

Wenn Sie bei der Party dabei sein wollen, dann rufen Sie am Samstag zwischen 0 und 24 Uhr die Rufnummer 0137/9885016 an (0,50€/Anruf a.dt. Festnetz, Mobilfunk viel höher. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen) und beantworten folgende Frage:

Wie alt wird der Express in diesem Jahr?