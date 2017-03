Die WZ verlost zwei mal zwei Karten für „Zwei Stricher packen aus“.

Düsseldorf. Am 28. März um 20 Uhr sind die beiden bekannten Zeichner Michael Holtschulte und Oli Hilbring mit ihrer Cartoon-Lesung „Zwei Stricher packen aus“ in der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ zu Gast. Die Künstler zeigen ihre Cartoons, Film-Clips und präsentieren lustige Geschichten zu Themen wie Fußball, Smartphone, Facebook und Tod. Alles herrlich humorig und natürlich handgemalt. Bei diesen beiden Cartoonisten geht es lustig zu. Oli Hilbring ist der Erfinder der bekannten Reihe „Schön Doof!“ und kommentiert mit seinen Zeichnungen das aktuelle Geschehen in der Bundesliga. Er fertigt aus langweiligem weißen Papier lustig Buntes. Kein Thema wird ausgespart und ist vor ihm sicher. Sein Kollege Michael Holtschulte hat ein Faible für schwarzhumorige Cartoons. In seiner Serie „Tot, aber lustig“ tritt deshalb oft der Sensenmann als Protagonist auf. Seine Cartoons erscheinen regelmäßig in überregionalen Publikationen. Für seine Zeichnungen hat er schon Preise wie den „Deutschen Karikaturenpreis“ gewonnen.



Die WZ verlost zwei mal zwei Karten für die Lesung. Wenn sie dabei sein wollen, dann rufen sie am Mittwoch zwischen 0 und 24 Uhr die 01379/885016 an und beantworten folgende Frage: Wo findet die Lesung statt?