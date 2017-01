Verlosung Mit der WZ zur boot-Messe

Düsseldorf. Die boot Düsseldorf ist die weltweit größte Boots- und Wassersportmesse. Rund 1800 Aussteller, davon 860 aus dem Ausland, zeigen vom 21. bis zum 29. Januar 2017 auf 220 000 Quadratmetern Neuheiten, Weiterentwicklungen und maritime Ausrüstungen. Die ganze Welt des Wassersports wird in 17 Hallen präsentiert und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 17 Euro.



Die WZ verlost 15 mal zwei Karten für die Messe. Wenn Sie gewinnen möchten, dann rufen Sie am Donnerstag von 0 bis 24 Uhr unter der Rufnummer 0137/9885016 an (0,50€/Anruf a. dt. Festnetz, Mobilfunk viel höher. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen) und beantworten folgende Frage: Wie viele Aussteller kommen insgesamt zur boot?