Wir verlosen drei mal zwei Karten für die Show von Wolfgang Petry am 16. März.

Vor über 15 Jahren hat Wolfgang Petry die Bühnen verlassen, nun haben seine Hits die Showbühne zurückerobert. Das Premierenpublikum im Theater am Marientor in Duisburg bedankt sich für die tolle Show mit Standing Ovations. Über 25 der größten Hits Wolfgang Petrys haben wieder den Weg auf die Bühne gefunden u. a. „Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen“, „Der Himmel brennt“, „Weiß der Geier“, „Du bist ein Wunder“, „Ganz oder gar nicht“, „Bronze, Silber und Gold“, „Sieben Tage, sieben Nächte“, „Gianna“, „Nur ein kleines Stück Papier“ und natürlich der Titelsong „Wahnsinn“. Eingewoben in eine Geschichte mit großen Gefühlen, über Freundschaft und Familie und die Höhen und Tiefen, die das Jungfühlen, das Erwachsensein, das Leben - so wie es ist - mit sich bringen. Energiegeladen und mit viel Spielfreude präsentiert von einer überragenden Premierenbesetzung, bestehend aus den erfahrenen Darstellern Enrico de Pieri, Vera Bolten und vielen anderen.

Aber wenn Sie gewinnen wollen, dann rufen Sie am Donnerstag die Rufnummer 01379 / 88 50 16 * an und beantworten folgende Frage:

In welchem Theater wird das Musical gespielt?

* (0,50 €/Anruf a. dt. Festnetz, Mobilfunk viel höher. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)