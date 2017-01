Düsseldorf Mit der WZ zum Prinzenempfang

Düsseldorf. Zum Jahresanfang geht es jeck in der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ zu. Am 16. Januar findet zum 49. Mal der traditionelle Prinzenempfang statt. Dann feiern im „Schlüssel“ elf Prinzenpaare aus Düsseldorf und der Region sowie geladene Gäste gemeinsam für den guten Zweck. Mit dabei sind die Prinzenpaare aus Düsseldorf, Hilden, Ratingen, Unterbach, Angermund, Volmerswerth, Duisburg, Mönchengladbach, Neuss, Erkrath und das Tonnenbauerpaar aus Niederkassel.

Karten für diese Veranstaltung gibt es nicht zu kaufen. Doch die WZ verlost mit der Brauerei zwei Mal zwei Karten plus einige Freigetränke. Wenn Sie dabei sein wollen, dann rufen sie am Montag zwischen 0 und 24 Uhr unter der Rufnummer 0137/9885016 an (0,50€/Anruf a. dt. Festnetz, Mobilfunk viel höher. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen) und beantworten folgende Frage.

In welcher Brauerei findet der Prinzenempfang statt?