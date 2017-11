Der Hoppeditz erwacht in diesem Jahr an einem Samstag und die meisten Jecken brauchen sich für die Riesen-Sause auf dem Marktplatz und in den Kneipen der Altstadt keinen Urlaub zu nehmen. Der Hoppeditz-Ball im Henkel Saal ist so gut wie ausverkauft. Es gibt nur noch etwa 50 Karten an der Abendkasse. Wer keine Tickets mehr bekommt, der kann aber bei der WZ anrufen, denn wir verlosen für unsere Leser noch fünf mal zwei Karten. Moderator Stefan Kleinehr begrüßt alle Top-Bands, die im rheinischen Karneval Rang und Namen haben. Mit dabei sind unter anderem De Fetzer, Rhingschiffer, Kokolores, Altreucher, Rabaue, Druckluft und die Swinging Funfares. Highlight ist um 17 Uhr der Auftritt der Kölner Band Brings.

Wenn Sie dabei sein wollen, dann rufen sie am Mittwoch zwischen 0 und 24 Uhr die 0137/9 88 50 16 (0,50 Euro/Anruf a. dt. Festnetz, Mobilfunk viel höher. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.) an und beantworten folgende Frage: Wie heiße der Moderator des Hoppeditz-Ball?