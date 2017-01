Verlosung Mit der WZ zu Matze Knop ins Savoy Theater

Düsseldorf. Vater fährt Porsche, der Bruder trägt ’ne Rolex und die Nachbarin leistet sich dreimal im Jahr Urlaub in der Karibik. Nur man selbst soll ständig auf dem Teppich bleiben. Der Stand-Up-Comedian Matze Knop kommt am 4. Februar in das Savoy Theater und fragt sich: „Warum klotzen, wenn man protzen kann? Ist doch nichts dabei, wenn wir zeigen, was wir haben.“ Einst bescheidener Schwiegermutterliebling, jetzt „Master of Dicke Hose“ läutet Matze Knop in seinem neuen Programm so publikumsnah wie gewohnt das Ende der übertriebenen Bescheidenheit ein. „Diagnose Dicke Hose“ ist eine multisexuelle Show-Therapie für Männer und Frauen, die einfach mehr vom Leben wollen.



Die WZ verlost drei mal zwei Karten für die Veranstaltung am 4. Februar.

In welchen Theater tritt Matze Knop auf?