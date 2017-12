Hans Klok wagt sich mit „House of Mystery“ an eine neue und sehr außergewöhnliche Show. In über zwei Jahren Vorbereitungszeit hat er ein neues Showkonzept entwickelt. Er selbst ist Protagonist einer aufregenden Story, inszeniert mit mystischen Elementen, verblüffenden Illusionen und beeindruckenden Effekten. Dem Zuschauer kommt dabei eine aktive Rolle zu. Vom 26. bis 31. Dezember ist der Magier der Welt in „House of Mystery“ im Capitol Theater zu sehen.

