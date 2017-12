Wir verlosen fünf mal zwei Karten für das Konzert am 16. Januar.

Düsseldorf. Das bulgarische Vokaloktett „The Gregorian Voices“ löst seit dem Frühjahr 2011 bei seiner Tournee durch Europa regelmäßig emotionale Reaktionen aus. Am 16. Januar sind sie in der Petruskirche in Unterrath zu bewundern. Kein Wunder, dass dieser besondere Chor bereits mehrere internationale Auszeichnungen erhalten hat.

Sein Können umfasst ein erstaunliches Spektrum, das vom einstimmigen liturgischen Gesang bis hin zur polyphonen Fünfstimmigkeit mit schallenden Bässen und aufsteigenden Falsettstimmen reicht. In schlichte Mönchskutten gekleidet erschaffen „The Gregorian Voices“ durch die beeindruckende Präsentation ihrer substanzreichen Stimmen eine großartige, mystische Atmosphäre, die gerade in Kirchen Raum greifend und sehr berührend ist.

