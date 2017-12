Wir verlosen drei mal zwei Karten für die Show am 5. Januar.

Schwiegermütter aufgepasst, falls am 5. Januar ihr Schwiegersohn oder ihre Schwiegertochter unbedingt mit ihnen zu der Zauber-Show der Ehrlich Brothers in den Dome nach Rath gehen möchte. Denn Chris Ehrlich verrät: „An diesem Tag werden wir sieben Schwiegermütter wegteleportieren.“ Und verschmitzt fügt er hinzu: „Falls das nur One Way gewünscht wird, kostet das allerdings einen Aufpreis.“ Ansonsten verspricht der Jüngere des Zauber-Duos eine rasante Show: „Wir werden Monster-Trucks erscheinen lassen und mein Bruder wird mich auf Zwergengröße schrumpfen lassen, um mich anschließen auf einer Streckbank wieder auf Normalgröße zu bringen.“ Die Ehrlich Brothers versetzen mit ihrer Show „Faszination“ Deutschland ins Zauberfieber. Die Art, mit der die Zauberbrüder ihre Magie präsentieren, begeistert alle Altersklassen.

Die WZ verlost für die Zaubershow am 5. Januar im Dome drei mal zwei Karten. Wenn Sie gewinnen wollen, dann rufen sie heute von 0 bis 24 Uhr die unten angegebene Rufnummer an und beantworten folgende Frage: Wie heißt die Show, mit der die Ehrlich Brothers derzeit auf Tour durch Deutschland sind?akrü