Seit 2004 touren Guido Fischer und Björn Jung mit ihrem Ensemble über die Bühnen Deutschlands. Häufig werden diese zu Dauerrennern. Mit ihrem Stück „Ladies Night - ganz oder gar nicht“, einer Komödie von Stephen Sinclaire und Anthony McCarten sind sie morgen Abend im Savoy Theater zu Gast. Fünf arbeitslose Männer die aus lauter Not auf die Idee kommen, es den erfolgreichen „Chippendales“ gleich zu tun. Sie strippen. Doch sie haben Rettungsringe und Hühnerbrüste! Wie wird man(n) Herr über die eigene Scham, über klemmende Reißverschlüsse? Und als nur noch ein knapper String als letzte Schamgrenze bleibt, stellt sich die alles entscheidende Frage: Ganz oder gar nicht?!

Die WZ verlost drei mal zwei Karten. Wenn Sie dabei sein wollen, dann rufen sie am Donnerstag zwischen 0 und 24 Uhr die angegebene Rufnummer an und beantworten folgende Frage: Wie heißt das Theater, in dem die Ladies Night aufgeführt wird?

