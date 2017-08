Wir verlosen zwei mal zwei Karten für die „Musical Academy“.

Am Samstag ab 20 Uhr präsentiert sich die Musical-Nachwuchselite im Capitol Theater. Zehn talentierte Musical-Nachwuchskünstler zeigen nach Abschluss ihres Studiums unter professioneller Anleitung ihre Fähigkeiten in Gesang, Schauspiel und Tanz. Die für diesen Anlass konzipierte Bühnen-Show „Musical Academy“ im Capitol Theater ist der krönende Abschluss dieses Projekts. Mit feinem Humor zeigt der österreichische Regisseur Christian Stadlhofer, seit 2015 Regieassistent von Katharina Wagner bei den Bayreuther Festspielen, unter der musikalischen Leitung von Lior Kretzer aus Wien die vielfältigen Facetten des Genres.

Die WZ verlost für die Veranstaltung am Samstag zwei mal zwei Karten. Wenn Sie dabei sein wollen, dann rufen Sie am Donnerstag zwischen 0 und 24 Uhr die angegebene Rufnummer an und beantworten folgende Frage. Wie heißt der Regisseur der Musical Academy im Capitol Theater?

