Investor will am Höher Weg weniger Autoaufzüge als geplant bauen.

An der Automeile Höher Weg will der Investor Carloft ein Hotel bauen, das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass Gäste ihr Auto in sogenannten Carsuiten unterbringen können. Laut Bauherr soll es sich um das erste Hotel weltweit mit Autoaufzügen und -Loggien handeln. Ursprünglich war die Fertigstellung des Hotels für Anfang 2017 geplant, zuletzt sollten ab diesem Monat die Bagger rollen. Passiert ist bislang jedoch gar nichts.

Grund: Im Februar 2017 reichte der Bauherr einen neuen Bauantrag ein, für den eine erneute Befreiung seitens der Bezrikspolitiker erforderlich ist. Erst wenn dieser genehmigt ist, kann mit dem Bau begonnen werden. In der Bezirksvertretung 2 (Flingern, Düsseltal) wurden die Fraktionen nun über die geplanten Änderungen informiert.

Showroom zur Elektromobilität ist nicht mehr geplant

Die Grundidee soll bleiben: Die Autos kommen direkt ins Schlafzimmer. Doch statt vier spezieller Autoaufzüge soll es jetzt nur drei geben. Die Anzahl der Autosuiten werde reduziert und durch eine höhere Zahl Einzelzimmer ersetzt. Auch von den Plänen einer Großgastronomie auf zwei Etagen hat man Abstand genommen. Man habe festgestellt, dass die Lage dafür nicht geeignet sei und zu viele Stellplätze erforderlich gewesen wären.

Auf einer über 800 Quadratmeter großen Fläche sollte im Erdgeschoss des Hotels außerdem ein Showroom zum Thema Elektromobilität entstehen. Mit allen großen Herstellern wie Mercedes, BMW oder Tesla sei in den vergangenen zwei Jahren über eine Zusammenarbeit gesprochen worden - erfolglos. Jetzt soll die Fläche anderweitig vermietet werden. „Vor zwei Jahren wurde das Thema E-Mobilität in den Vordergrund gerückt und wir haben zugestimmt. Jetzt bekommen wir ein profanes Hotel und wissen nicht, was im Erdgeschoss verkauft wird“, kritisiert Harald Schwenk (Grüne).

Der Investor verspricht derweil, das Thema voranbringen zu wollen. So soll es wie geplant mehrere Ladestationen am Hotel geben. Auch eine von Bezirksbürgermeister Uwe Wagner (SPD) angeregte Kooperation mit den Stadtwerken, die unweit vom geplanten Hotel ansässig sind, kann man sich bei der „Carloft Hotel Real Estate Düsseldorf GmbH“ zum Thema E-Mobilität vorstellen. Als einzige Alternative zu der Verkaufsfläche seien lediglich Büroräume denkbar.

Die Fraktionen von CDU, SPD und FDP in der Bezirksvertretung stimmten für die veränderte Ausführung des Autohotels. Ben Klar (Linke) enthielt sich, die Grünen stimmten dagegen.