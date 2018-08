Zweimal pro Woche trainieren die „Düsseldorf Dementors“ im Sternwartpark den Sport aus den Harry-Potter-Romanen. Inzwischen gibt es eine richtige Liga – einschließlich Weltmeisterschaft.

Düsseldorf. „Und wenn ein Klatscher sich entschied, einer Kanonenkugel gleich auf ihn zuzujagen, wich ihm Harry aus und Fred Weasley kam hinter ihm her gefegt. ‚Alles in Ordnung bei dir’, konnte er noch rufen, bevor er den Klatscher wütend in Richtung Marcus Flinch schlug.“ – Schon das allererste Quidditch-Spiel, das im ersten Band der Harry-Potter-Reihe von Joanne K. Rowling beschrieben wurde, löste bei vielen Lesern und später Kino-Besuchern eine Faszination aus. Fliegende Bälle, verschiedene Positionen – und hoch in der Luft.

Diese Faszination hat es aus den hohen Lüften bei Hogwarts direkt in den Sternwartpark in Bilk geschafft. Denn dort trainiert schon seit November 2016 eine Gruppe junger Leute genau das: Quidditch. Nein, natürlich gibt es hier keine fliegenden Besen und natürlich auch keine jagenden Klatscher und keinen kleinen, goldenen Schnatz. Dafür aber viel Spaß und Zusammenhalt.

„Viele haben sicher über die Bücher und Filme zum Quidditch gefunden, aber sie bleiben wegen des Sports“, sagt Maja Korkow (27), die seit April 2017 dabei ist. Sie beschreibt Quidditch als eine Mischung aus Handball, Völkerball und Rugby. Aber wie funktioniert das denn? Zauberersport so ganz unter Muggeln?

Auf dem Platz stehen höchstens sieben Personen pro Team. Die spielen auf verschiedenen Positionen, alle haben einen Stock, den sie wie einen Besen zwischen die Beine klemmen müssen. Es gibt drei Jäger, erkennbar an einem weißen Stirnband und zwei Treiber mit schwarzem Stirnband. Außerdem einen Hüter und einen Sucher. So weit alles zaubererkonform. Im Spiel gibt es drei Arten von Bällen, an jeder kurzen Seite stehen drei Ringe auf hohen Stangen: die Tore. Einer der Bälle ist der Quaffel. Ziel der Jäger ist es, den Quaffel in einen der gegnerischen Ringe zu werfen und damit zehn Punkte für das eigene Konto zu holen. Der Hüter ist der Torwart, der versucht, das zu verhindern. Die Treiber versuchen währenddessen, den Jägern das Leben schwer zu machen und sie mit einer weiteren Art Bälle – den Klatschern – abzuwerfen. Ist ein Spieler getroffen, muss er einmal zu den Ringen seiner Mannschaft rennen und diese berühren - sich freilaufen also.