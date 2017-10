Achtsamkeit ist als Begriff in aller Munde. Aber was heißt das eigentlich? Die WZ hat mit der Expertin Maren Schneider gesprochen.

Frau Schneider, was bedeutet Achtsamkeit?

Maren Schneider: Achtsamkeit bedeutet, präsent und wach im gegenwärtigen Moment zu sein und bewusst mitzubekommen, was gerade geschieht. Dabei hilft eine gewisse Offenheit oder auch Wertneutralität, wirklich am gegenwärtigen Moment teil zu nehmen, statt sich in Erinnerungen, Vorannahmen, Befürchtungen, Interpretationen und vorschnellen Urteilen zu verfangen.

Es scheint, als habe der Begriff in den letzten Jahren mehr an Bedeutung gewonnen. Warum ist das so?

Schneider: Dank vieler wissenschaftlicher Studien konnte gezeigt werden, wie hilfreich die Übung der Achtsamkeit für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ist. Somit hat die Achtsamkeit mittlerweile auch Einzug in Kliniken, Gesundheitszentren und nun auch langsam ins Schulwesen sowie in die Arbeitswelt gefunden.

Sie hilft uns gelassener zu sein, Aufschaukelungsprozesse wie Drama sowie Grübeleien über Zukunft und Vergangenheit zu reduzieren und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dadurch wird die übermäßige Stresshormonbelastung reduziert und wir fühlen uns entspannter, ruhiger. Sehr zur Freude unseres Immunsystems, welches sich dadurch häufig wieder regeneriert und kraftvoller wird.

Der Münchner Psychologe Robert Betz spricht überspitzt vom westlichen Mantra „Ich hab keine Zeit“. Zumindest ist es aber so, dass viele Menschen mehr und mehr gestresst sind. Wie kommt man aus diesem Hamsterrad raus?

Schneider: Zu allererst brauchen wir die Erkenntnis, dass wir im Hamsterrad sind und dann braucht es von uns die Entscheidung auszusteigen. Zu guter Letzt muss man sich selbst anhalten und aussteigen, sonst passiert nichts. Wie man das macht? Nun, das ist sehr individuell. Solange wir der Gesellschaft, dem Partner, den Kindern, der Zeit etc. die Verantwortung zuschieben, fühlen wir uns der Situation hilflos ausgeliefert und hoffen darauf, dass sich die Umstände ändern - da können wir bisweilen lange warten. Achtsamkeit bringt uns in unsere Selbstverantwortlichkeit.

Ich entscheide, wie es weitergeht. Ich erkenne, was los ist und was mein Anteil ist. Und diesen meinen Anteil, den kann ich gestalten. Wenn ich feststelle, ich habe keine Zeit, dann liegt es an mir, mal genau zu schauen, wo ich mich wieder in mein Leben einplanen kann, finde Lücken, gebe mir wieder Zeiten für das, was ich brauche. Häufig reichen schon kleine Veränderungen, wie einmal weniger die Nachrichten gucken oder mal weniger im Internet surfen und stattdessen diese Zeit mit dem zu verbringen, was mir Ruhe und Kraft schenkt, mal nix tun oder spazieren gehen, was auch immer.