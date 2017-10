Fleisch ist heute so billig wie nie und wir essen zu viel davon. Der Pro-Kopf-Verbrauch hat sich in den letzten 50 Jahren verdoppelt und zum ersten Mal in der Geschichte essen Menschen aus den unteren sozialen Schichten mehr Fleisch als die besser Situierten. Ein 600 Gramm Steak gab es jüngst bei Aldi Süd und erhitzte kurzfristig die Gemüter, danach kauften die Verbraucher weiter das Fleisch im Discounter. Die Fleischproduktion verbraucht zu viele Ressourcen, die Umwelt leidet, das Tier wird gequält. Die industrielle Viehzucht verbraucht mehr Klimagase als alle Autos, Flugzeuge und Schiffe der Welt zusammen, haben die Vereinten Nationen in einem Bericht veröffentlicht. Die Reduzierung des Fleischverbrauchs würde die eigene Klimabilanz mehr verbessern als mit dem Kauf eines abgasärmeren Autos. Weshalb reden alle über energiesparende Autos, nicht aber über energiesparende Ernährung? Fleisch muss einen Mindestpreis bekommen, der so hoch ist, dass der Konsum zurückgeht. Das würde der Umwelt nützen, den Tieren ein besseres Leben ermöglichen und den Landwirten einen fairen Preis garantieren. Alle würden gewinnen.