Bezirksregierung muss Neubau am Himmelgeister Rheinbogen genehmigen. BUND sieht Umwelt-Vorgaben missachtet und droht mit Klage. Und welche Rolle spielt ein alter Vertrag der Stadt mit dem Grundbesitzer?

Wenn in Himmelgeist der Deich bricht, stehen Itter und große Teile Holthausens unter Wasser. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird deswegen an einem höheren Deich geplant. Jetzt hat der Stadtentwässerungsbetrieb bei der Bezirksregierung um grünes Licht für den Bau gebeten, der im Jahr 2020 starten soll. Wie wichtig das Thema ist, zeigt sich gerade jetzt wieder, wo der Rheinpegel innerhalb weniger Tage von 300 auf 600 Zentimeter gestiegen ist. Bei einem Termin mit Vertretern der Stadt, Naturschutzverbänden und anderen Beteiligten, bei dem der Entwurf beraten wurde, gab es aber viel Kritik an den Plänen.

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) etwa erhebt schwere Vorwürfe: „Es wurde die ökologisch schlechteste Bauvariante gewählt. Es wurde nicht ausreichend geprüft, welche Auswirkungen der Bau auf geschützte Arten hat und wie er sich auf den ökologischen Zustand des Rheins auswirkt“, sagt Michael Süßer, Vorsitzender des BUND in Düsseldorf.

Geplante Deichsanierung in Himelgeist.

Geplant ist, den bestehenden Deich vollständig abzutragen und an der selben Stelle neu zu errichten, dann entsprechend höher. Im Bereich des Campingplatzes und des Wäldchens soll aus Platzgründen eine Spundwand integriert werden. Verworfen wurde hingegen eine zweite Variante, die eine Rückverlegung des Deiches vorgesehen hatte, hinter die Kleingartenanlage. Der alte Deich wäre größtenteils stehengeblieben und nur an einzelnen Stellen durchbrochen worden. So wäre eine kleine Aue geschaffen worden, in die sich das Wasser aus dem Rhein bei Hochwasser hätte ausbreiten können.

NRW-Umweltminister hielt das Projekt 2005 für zu teuer

Zurück geht das Verwerfen der Rückverlegung auf eine Weisung des NRW-Umweltministeriums aus dem Jahr 2005, damals noch unter Federführung von Minister Eckhard Uhlenberg (CDU). Dieser schreckte offenbar vor hohen Kosten zurück, weil für eine Rückverlegung Flächen hätten angekauft werden müssen, die einer Gutsverwaltung gehören und zur Zeit landwirtschaftlich genutzt werden. In einem Bericht aus dem Jahr 2006, den Minister Uhlenberg an die damalige Landtagspräsidentin adressiert hat, heißt es dazu: „Die vollkommen überzogenen Grundstückspreise von über 30 Euro pro Quadratmeter können nicht verantwortet werden.“ Deswegen habe man die Stadt angehalten, die Rückverlegung nicht weiter zu verfolgen. 60 Hektar Land hätte diese Variante in Anspruch genommen, folglich hätten mehr als 18 Millionen Euro für die notwendige Fläche gezahlt werden müssen.

Nach WZ-Informationen geht diese Summe auf einen Vertrag zwischen der Stadt Düsseldorf und der besagten Gutsverwaltung zurück, der im Jahr 1975 geschlossen worden ist. Damals soll sich die Stadt mit dem Eigentümer während des Ankaufs der Kleingartenanlage im Rheinbogen auch auf die hohen Kaufpreise für übrige Flächen geeinigt haben, die jetzt fällig würden. Natürlich wusste damals noch niemand, dass die Stadt wirklich einmal an diesen Grundstücken Interesse haben könnte, um eine Deichrückverlegung zu realisieren. Warum damals die hohen Quadratmeter-Preise festgeschrieben worden sind, bleibt offen. Die Stadt möchte sich zu Vertragsinhalten auf WZ-Anfrage nicht äußern, mit der Gutsverwaltung werde derzeit noch verhandelt.