Prozess vor dem Landgericht gegen drei Angeklagte. Statt 24 Prozent Zinsen gab es für viele Anleger einen Totalverlust.

Wenn eine Anlagefirma einen Zinssatz von 24 Prozent verspricht, sollte man davon lieber die Finger lassen. Doch ein Rechtsanwalt und ein Steuerberater sollen so überzeugend aufgetreten sein, dass sie mehr als 2,2 Millionen von Kunden einsammelten, die in die Geschäftsidee investierten. Zumal ihre Gelder angeblich von einer Treuhandfirma gesichert waren. Am Ende endete es für die meisten nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mit einem Totalverlust. Am Donnerstag sollte der Prozess gegen drei 46, 50 und 57 Jahre alte Angeklagte beginnen.

Die wundersame Geldvermehrung sollte über Darlehen an Pharma-Großhändler stattfinden. Die sollten damit in der Lage sein, Medizinprodukte in großem Stil und damit zu sehr günstigen Preisen einzukaufen. Durch den Weiterverkauf in kleinen Mengen sei der enorme Gewinn garantiert.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sollen die Angeklagten ihre Kunden davon überzeugt haben, dass diese Geschäfte völlig risikolos seien. Dafür gebe es eine Firma in der Schweiz, die als Bürgschaftsgesellschaft fungiere. Tatsächlich soll es sich dabei um eine reine Briefkastenfirma gehandelt haben, die von den drei Männern nur für diesen Zweck gegründet wurde.

Ein Viertel der Kundengelder soll sofort verschwunden sein

Potenzielle Anleger seien zudem damit beeindruckt worden, dass die Vertragsabschlüsse in einem Anwaltsbüro und einer Steuerberater-Praxis stattgefunden haben. Unter „Ausnutzung ihrer Reputation“, so die Anklage, seien die Kunden zu den Investitionen überredet worden.

Von den 2,2 Millionen seien 25 Prozent sofort als Provision vereinnahmt worden. Auch die restlichen Gelder seien nur in einem geringen Umfang wirklich investiert worden. Vielmehr hatten die Angeklagten im Schneeballsystem auch Gelde zurückgezahlt.

Zunächst wurde nur die Anklage verlesen. Da der 57-Jährige nicht zum Prozess erschien, wurde das Verfahren gegen ihn abgetrennt.