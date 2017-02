Sicher verschaffen die neuen Metrobusse der Rheinbahn nicht massenhaft neue Kunden. So richtig reüssieren sie nur in Städten, die – anders als Düsseldorf – kein großes Straßenbahnnetz haben. Dennoch sind sie einen Versuch allemal wert, zumal die Busse risikoarm und rasch an den Start zu bringen sind. Wäre das Konzept im Aufsichtsrat voll durchgefallen, hätte der neue Rheinbahnchef Michael Clausecker im Grunde seinen Hut nehmen können. Er mag Ungeschicklichkeiten und Fehler begangen haben, aber Clausecker geht seinen „Mehr-ÖPNV-Auftrag“ zielstrebig an. Die wüsten Angriffe, die insbesondere aus der CDU auf ihn einprasseln, sind stark überzogen. Getroffen werden soll da ohnehin vor allem OB Geisel.

