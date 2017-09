An der Reuterkaserne in der Düsseldorfer Altstadt hat am 13. September die temporäre Erlebnis- Ausstellung „Metro unboxed“ eröffnet. Bis zum 2. Oktober bietet sich Besuchern die Möglichkeit, die moderne, internationale Welt des Handels, Innovationen und Zukunftstrends aus 35 Ländern auf 2000 Quadratmetern zu erleben.

Besucher der kostenfreien Ausstellung können internationale Spezialitäten aus verschiedenen Metro-Ländern verkosten: von Meeresgemüse aus Japan über moldawischen Wein bis zu spanischem Serrano-Schinken. Hinzu kommen Showcookings mit Spitzenköchen aus der Region. Auch Projektionstechnik und raffinierte Ausstellungsgegenstände machen den Besuch der Ausstellung zu einem Erlebnis für alle Sinne.

„Metro unboxed“ ist auch ein Veranstaltungsort des zeitgleich stattfindenden „düsseldorf festival!“. Metro unterstützt das Festival seit 2005 und ist dieses Jahr Premiumpartner. Viele Künstler des „düsseldorf festival!“ werden im Metro-Pavillon auftreten. Der Pavillon wird nach dem Ende von „Metro unboxed“ vollständig zurückgebaut. Die Baumaterialien werden zu einem sehr hohen Anteil wiederverwertet und auch das Ausstellungsgelände wird vollständig renaturiert. Alle Infos im Internet unter

www.metro-unboxed.de