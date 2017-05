Freundlich, aber bestimmt erklärt Dechow dem OB die Bedeutung des Gebäudes, in dem seit 250 Jahren Theater gespielt werde und das eine unvergleichliche Atmosphäre ausstrahle. Geisel nickt wissend, als sei ihm all das schon bekannt. Erst als die Freundeskreisvorsitzende ein Foto vom schäbigen Hintereingang der geplanten Ersatz-Stätte zeigt, widerspricht Geisel. „Da wird doch noch viel Geld investiert, das wird alles viel schöner.“

Die Düssldorfer, die das Museum in alter Form bewahren wollen, gaben nicht nur ihre Unterschrift, viele von ihnen schrieben auch Kommentare per Email. So schreibt Dr. Ludger Schäfer: „Ich halte das Theatermuseum an seinem jetzigen Standort für eine identitätsstiftende Institution, die ebendort optimal untergebracht ist, ein Umzug würde ihr das Unverwechselbare nehmen.“ Angela Fischer begründet ihre Unterstützung der Petition mit dem Argument: „Weil das Museum zum Theater gehört (und nicht irgendwohin!), selbst wenn das benachbarte Theatergebäude derzeit nicht in Betrieb ist. In der Verbannung würde es eingehen wie eine Primel ohne Wasser.“

Was sowohl die Museumsfreunde, als auch Ratspolitiker irritiert: Die Räume im „Kap 1“ sind nicht groß genug, um dem Theatermuseum den für Archiv, pädagogische Arbeit und Bühnenbetrieb benötigten Platz zur Verfügung zu stellen. Clara Gerlach, kulturpolitische Sprecherin der Grünen, befürwortet zwar einen Umzug generell, stellt aber klar: „Die jetzigen Pläne sehen wir kritisch.“

Die Initiative „Rettet das Theatermuseum“ hat ein Protestvideo gedreht. Es ist abrufbar unter http://bit.ly/2qJin1J