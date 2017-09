Düsseldorf-Altstadt. Am Freitagnachmittag eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern an den Rheintreppen am Burgplatz. Ein 17-Jähriger wurde dabei durch den Stich eines Messers verletzt. Sein Kontrahent floh vom Tatort und konnte bislang noch nicht gefasst werden.

Nach Angaben der Polizei, kam es am Freitag, gegen 15.10 Uhr, auf der Freitreppe am Burgplatz zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, die sich flüchtig aus einer Kommunalen Aufnahmeeinrichtung kennen. Im Verlauf des Streits zog einer der beiden plötzlich ein Messer und verletzte den anderen mit einem Stich am Oberkörper. Der 17-Jährige versuchte den Täter noch zu verfolgen, was ihm allerdings aufgrund der Verletzung nicht möglich war. Diese wurde in einem Krankenhaus versorgt und der Geschädigte zur Beobachtung stationär aufgenommen. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. red