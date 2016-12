Düsseldorf Messerattacke: Mann hält Dieb fest und wird verletzt

Düsseldorf. In Wersten hat ein 23-Jähriger einen Mann mit einem Messer attackiert, weil dieser ihn davon abhalten wollte, weitere Pkw aufzubrechen. Die Polizei nahm ihn fest.

Laut Polizeibericht war der Mann am Dienstag 12.20 Uhr in der Tiefgarage am Provinzialplatz auf den 23-Jährigen aufmerksam geworden, als dieser sich im Innenraum eines geparkten Wagens zu schaffen machte. Vermutlich hatte er zuvor die Scheibe des Pkw eingeschlagen. Der cougarierte Düsseldorfer hinderte den jungen Mann an der Flucht. Der 45-Jährige wurde dabei durch einen Messerstich verletzt. Nach Eintreffen der Polizei durchsuchte diese den Tatverdächtigen und stellte Wertgegenstände sicher, die mehreren aufgebrochenen Autos, die ebenfalls in der Tiefgarage standen, zugeordnet werden konnten.

Der Tatverdächtige ist den Behörden aufgrund ähnlicher Delikte bereits bekannt und soll noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Der mutige Zeuge konnte nach ambulanter Behandlung seiner Schnittverletzung entlassen werden.