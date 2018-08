Eine Frau ist bei einem Angriff mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei hat einen Mann festgenommen.

Düsseldorf. Schreckliche Szenen spielten sich am Mittwochmorgen in einer Straßenbahn an der Flurstraße in Flingern ab. Ein Mann attackierte um 8.20 Uhr eine Frau völlig überraschend mit einem Messer. Das Opfer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der mutmaßliche Täter verließ danach die Bahn und konnte wenig später festgenommen werden. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus und hat eine Mordkomission eingerichtet.

Nach WZ-Informationen soll der Mann, der einen auffälligen roten Pullover trug, die Bahn erst an der Flurstraße betreten haben. Nachdem er die Frau niedergestochen hatte, habe er angeblich ganz ruhig die Bahn wieder verlassen und blieb vor einem Kiosk sitzen. Dort konnte er von der Polizei festgenommen werden.

Mehrere Fahrgäste der Bahn wurden von Notfallseelsorgern betreut. Das Motiv des Mannes ist völlig unklar. Dass er das Opfer kannte, gilt als eher unwahrscheinlich. Weitere Informationen will die Polizei im Laufe des Tages bekanntgeben.