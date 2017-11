Düsseldorf. Seit Mitte Oktober fahndete die Polizei Düsseldorf nach einem 27-Jährigen, der verdächtigt wird am 16. Oktober jemanden nach einem Streit in der Altstadt mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben.

Der Gesuchte hat sich am Mittwochmorgen mit seinem Anwalt zusammen der Polizei gestellt. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Der Mann wurde noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft für ihn anordnete. red