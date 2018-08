In einer Pressekonferenz hat die Polizei Düsseldorf Details zu der Tat bekannt gegeben. Der Gesuchte und das Opfer kannten sich.

Düsseldorf. Der Mörder der 36-Jährigen, die am Montagmorgen auf der Bachstraße in Friedrichstadt erstochen wurde, ist immer noch auf der Flucht. Die Mordkommission fahndet jetzt mit einem Foto nach Ali Akbar Shahghaleh, der in einem Kiosk an der Bilker Allee arbeitete. Der 44-Jährige ist spurlos verschwunden.

Wie Guido Adler, der Leiter der Mordkommission, am DIenstag bei einer Pressekonferenz erklärte, kannten sich Opfer und Täter. Die 36-Jährige hat offenbar in dem Kiosk eingekauft und man hat sich angefreundet. Der Gesuchte soll ihr sogar während der Hitzeperiode einen Ventilator besorgt haben, weil die Frau zwei Katzen hat. Ein Paar waren die beiden aber nach den bisherigen Ermittlungen wohl nicht.

Hier kam es zu den tödlichen Stichen: Anwohner der Bachstraße hatten die Hilfeschreie der 36-Jährigen gehört.

Zwei Zeugen hatten Shahghaleh noch am Tatort identifiziert, weil sie ihn aus dem Kiosk kannten. Ein Passant hatte auch beobachtet, wie der Mann auf das Opfer eingestochen hat. Der 44-Jährige, der 2001 aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet ist, soll eine psychische Behinderung haben. Vorbestraft ist er bisher nicht.

Der Gesuchte ist circa 1,80 Meter groß und hat dunkle, sehr kurze Haare, einen Dreitagebart sowie eine schmale Statur. Zur Tatzeit trug er einen hellblauen Trainingsanzug und eine Kappe.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0211 8700 zu melden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann mit einem Messer bewaffnet ist, bittet die Polizei darum, nicht selbst einzugreifen, sondern 110 zu wählen, wenn man den Gesuchten sieht.