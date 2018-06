Die „Faszination Heimtierwelt“ bietet am Wochenende Shows, Ausstellungen und Mitmach-Aktionen. Auf dem Areal Böhler sind auch Hunde erlaubt.

Düsseldorf. Eigens für Tierliebhaber findet am Wochenende eine Messe auf dem Areal Böhler statt. „Faszination Heimtierwelt“ bietet zum zweiten Mal Infos und Aktionen rund um Gesundheit und Spaß.

Was bietet die Messe? Rund 120 Aussteller präsentieren alltägliches wie ausgefallenes Zubehör vor allem für Hunde und Katzen, aber auch für Pferde, Vögel, Kleintiere oder Bewohner von Aquarien und Terrarien.

Besucher erhalten Beratung zu Themen wie Ernährung, neuem Spielzeug für unterforderte Hauskatzen, Trainingsmöglichkeiten für den Hund, zu Sportarten und zur Aquarienpflege. Dazu kommt ein umfangreiches Show- und Vortragsprogramm, beispielsweise mit Hütehunden und Rettungshunden.

Ist die Messe auch für Kinder geeignet? Für die jüngsten Tierliebhaber gibt es neben Kinderschminken und Spielen unter anderem einen Erlebnispfad für alle Sinne und einen Malwettbewerb.

Was sind Höhepunkte und Besonderheiten? Aquaristik-Fans kommen in einer Aqualounge auf ihre Kosten. Besucher können Wasserproben von zu Hause vor Ort testen lassen. Manuel Krauß, Weltmeister im sogenannten Aquascaping – dem Gestalten von ganzen Landschaften – führt seine Künste vor.

Der Weltenbummler und Fernsehkoch Chakall verrät am Sonntag ab 11 Uhr, was es auf der Urlaubsreise mit Hund zu beachten gilt.

In Shows zeigen Vierbeiner, was sie drauf haben, beispielsweise auf Giftköder trainierte Suchhunde. Ein neuer Trend sind Sportarten mit Zughunden – die tierischen Lieblinge ziehen dabei ihre Besitzer auf verschiedenen Sportgeräten.

An welchen Aktionen können Hunde teilnehmen? Es gibt Workshops und Aktionen, bei dem die Vierbeiner in Bewegung oder in den Genuss von Behandlungen kommen, beispielsweise Frisbee- und Clicker-Training, Entspannungsübungen oder Fellpflege mit verschiedenen Bürsten. Die Teilnehmerzahl ist teils begrenzt, daher ist bei manchen Angeboten eine Anmeldung nötig.

Zudem wird bei einem Casting das Dreamteam aus Hundehalter und Hund gesucht. Auf einem Parcours geht es darum, Talent und Teamwork unter Beweis zu stellen.

Was muss ich beachten, wenn ich meinen Hund mitbringe? Das Tagesticket für Hunde kostet 2 Euro, zu erwerben beim Vet-Check – einem extra Eingang. Auf der Messe herrscht Leinenpflicht. Die Vierbeiner brauchen zudem eine gültige Impfung gegen Tollwut, diese muss mindestens 21 Tage vor dem Messebesuch erfolgt sein. Als Nachweis gilt der Impfpass oder eine Bescheinigung vom Tierarzt.

Wann und wo läuft die Messe und viel kostet der Eintritt? „Faszination Heimtierwelt“ findet Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr, statt. Veranstaltungsort ist das Areal Böhler, Alte Schmiedehallen, Hansaallee 321.

Erwachsene bezahlen für die Tageskarte 8,50 Euro. Der ermäßigte Preis liegt bei 5 Euro, Kinder bis sechs Jahre zahlen nichts. Das Tagesticket für Familien kostet 22,50 Euro (zwei Erwachsene, zwei Kinder bis zwölf Jahre). Für Hunde fallen 2 Euro an.

Karten gibt es vor Ort oder online.