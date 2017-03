Düsseldorf. Neue Modelle für Schaufensterpuppen und Einkaufswagen: Mit Trends für die Läden der Zukunft ist am Sonntag in Düsseldorf die Messe Euroshop an den Start gegangen. Bis zum 9. März präsentieren mehr als 2300 Unternehmen neue Konzepte für die Ausstattung von Geschäften, um im Konkurrenzkampf mit dem Internet bestehen zu können. Zu der Fachmesse werden rund 110 000 Besucher erwartet.



Rund 6,64 Milliarden Euro haben deutsche Einzelhändler nach Berechnungen des EHI Retail Instituts im vergangenen Jahr in den Bau und die Ausstattung ihrer Läden investiert. Einkaufswagen mit besonders leichtgängigen Rollen werden bei der Messe ebenso gezeigt, wie neuartige «Dash Buttons», mit deren Hilfe der Kunde auch im stationären Laden zusätzliche Serviceleistungen anfordern kann.



Werbeobjekte wie überdimensionale Armbanduhren oder Bohrmaschinen können künftig ebenso mit dem 3D-Drucker hergestellt werden, wie ganze Pop-Up-Shops als provisorische Läden. Als besondere Attraktion bei der Ladenbau-Messe gelten die jährlich wechselnden Modelle bei den Schaufensterpuppen. Neben den üblichen Top-Model-Doubles sind nach Angaben der Veranstalter zunehmend auch «lustige Normalos» gefragt. Nach einem Trend hin zu abstrakten Figuren gehe das Angebot nun wieder zu Puppen mit Gesichtern, hieß es. (dpa)

http://www.euroshop.de/