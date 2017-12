Düsseldorf. In 32 Tagen startet die boot und schon jetzt reisen die ersten Boote an. Am Mittwoch nahm Schiffskran „Big Willi“ zwei elegante Italienerinnen und einen starken Niederländer in Empfang. Im Einzelnen waren das eine Absolute Navetta 58, mit 32 Tonnen die schwerste Yacht. Einstiegspreis: 1,15 Millionen Euro. Dann eine Absolute 58 Fly (Foto) mit 17,2 Meter Länge und einem Preis von 1,23 Millionen Euro und eine Grand Sturdy 500 AC Variotop, für 1,3 Millionen. Das fahrbare Dach erlaubt per Knopfdruck einen Wechsel zwischen geschlossenem und offenem Steuerstand.