Dank ihrer neuen Trainerin Anna Slotala gewinnen die Boxer Oleg Miller und Emil Schneider die NRW-Meisterschaft.

Am Wochenende fanden beim Boxring Düsseldorf die NRW-Meisterschaften der Jahrgänge 2002/03 statt. Dabei kam das fachkundige Düsseldorfer Publikum aus den Staunen nicht mehr heraus. Denn wie mental stark Oleg Miller in der Klasse bis 50 Kilogramm und Emil Schneider (bis 54 kg) in der Halle am Flinger Broich auftraten, war beeindruckend. Selbstbewusst und kontrolliert wirkten die beiden Junioren aus der Landeshauptstadt – und gewannen am Ende jeweils den Landestitel.

Ein Ergebnis der Arbeit von Anna Slotala, die seit November 2017 neu im Trainerteam des TuS Gerresheim zu finden ist. Slotala war selbst zehn Jahre im Leistungssport aktiv und sieht ihre Aufgabe auch in Zukunft darin, junge Athleten bei Zielwettkämpfen mental topfit zu machen. Durch ihre ausgiebige Erfahrung auf den Gebiet der Neurowissenschaften und der Psychologie ist sie ein Geschenk für den Düsseldorfer Boxsport. Denn die Psyche im Boxen gilt als ein entscheidender, im Zweifel leistungslimitierender Faktor.

Slotala will auch Kämpfern aus anderen Düsseldorfer Clubs helfen

Dies bekam Emil Schneider in seinen bisherigen 22 Kämpfen immer wieder zu spüren. Aber nicht an diesen Wochenende in Flingern. Anna Slotala führte im Vorfeld ausgiebige Gespräche mit beiden Boxern und coachte sie mental vor den Kampf und in den Rundenpausen. „Ich habe mich mental noch nie so stark gefühlt wie bei diesen Meisterschaften“, sagt Emil Schneider.

Hoffnung haben dürfen jetzt alle Düsseldorfer Boxvereine in zweierlei Hinsicht: Denn erstens erarbeitet die Mentaltrainerin weiterhin akribisch wirkungsvolle Konzepte für den Leistungssport. Und zum anderen signalisierte der TuS Gerresheim als Vorreiter der vergangenen Jahre eine enge Zusammenarbeit und Unterstützung für die anderen Boxvereine der Landeshauptstadt.